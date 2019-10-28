شما المزروعي: الإمارات محظوظة بقيادتها

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، أن دولة الإمارات العربية المتحدة محظوظة بقيادة تؤمن بالتمكين الفعلي للشباب، وتنظر لهم كمصدر طاقة ومكون رئيسي من مكونات البناء والتطوير.

وقالت معاليها، إن الدليل على ذلك هو حجم الدعم الذي حظي به مركز شباب أبوظبي اليوم بحرص قادة الوطن على افتتاحه، ولقاء قادة الفرق الشبابية القائمة على المشروع، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإيجاد مجتمعات شبابية متكاملة قادرة على الاستثمار في مواهب الشباب وأفكارهم وترجمتها إلى مشاريع عملية، ولتكون بمثابة عناوين لخدمة آلاف الشباب تعمل كحلقة وصل تعزز التواصل بين الشباب أنفسهم ضمن منظومة إبداعية من جهة، وبين الشباب والمؤسسات وكافة المهتمين في مجال العمل الشبابي من جهة أخرى، إنها مساحة محفزة مزودة بمرافق متخصصة لمساعدة الشباب على الابتكار والإبداع والتعلم المستمر والمساهمة في بناء مستقبل الوطن والمنطقة.

وأضافت أن افتتاح مركز الشباب في أبوظبي يعزز مكانة الإمارات باعتبارها ضمن أفضل دول العالم تمكيناً للشباب، إذ إنهم شاركوا في تصميم المركز بما يتوافق مع احتياجاتهم ليجد كل شاب نفسه في المركز مهما كانت هواياته واهتماماته وقدراته ومواهبه، وذلك ضمن مساعي الدولة لأن تكون مراكز الشباب فيها مرجعاً عالمياً يحتذى به.

من جهته، قال سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب: «في إطار الخطط التنفيذية للأجندة الوطنية للشباب الهادفة إلى تمكين الشباب، كانت المؤسسة الاتحادية للشباب قد شكلت قبل نحو عام فريق عمل شبابياً من أجل تطوير مركز الشباب في أبوظبي، الذي صمم ليكون بمثابة حاضنة للاستثمار في قدرات الشباب، وبناء الشراكات وتطوير مشاريع يقودها الشباب كجزء من المسيرة التنموية الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أن مركز الشباب في أبوظبي هو نتاج مجهود ومشاركة وتصميم الشباب الذين ساهموا بأفكارهم وآرائهم ليحتضن إبداعاتهم ويستثمر كامل إمكانياتهم ضمن بيئة إبداعية عصرية.

وأشار إلى أن إنجاز مركز الشباب في أبوظبي خلال وقت قياسي يؤكد أن مسيرة الإنجازات التي تتحقق بمجهود الشباب مستمرة، فالمركز بتصميمه الابتكاري الذي ساهم فيه الشباب وما يتضمنه من مساحات محفزة على الإبداع يعبر عن مدى إبداعهم وعمق رؤيتهم، وهذا ليس بجديد على شباب الإمارات الذين يثبتون أنهم يستحقون الثقة.

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