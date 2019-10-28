«أبوظبي للتقاعد»: 88.9 ألف مؤمّن عليه في الربع الثالث من 2019

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

كشفت إحصاءات صندوق أبوظبي للتقاعد أن عدد المؤمّن عليهم بلغ 88 ألفاً و997 مواطناً شكلت نسبة الذكور منهم 56% بينما شكلت نسبة النساء 44%، وبلغ عدد المؤمّن عليهم الجدد خلال الربع الثالث من العام الجاري 940 مؤمّناً عليه جديداً.

وأشار الصندوق في النشرة الإحصائية الربع سنوية إلى أن القطاع الحكومي يشكل النسبة الكبرى من القوى العاملة المواطنة في الإمارة والمسجلة لدى الصندوق، إذ يبلغ عددهم 58.211، فيما بلغ عدد المؤمّن عليهم في القطاع شبه الحكومي 22.526، بينما بلغ عدد المؤمّن عليهم في القطاع الخاص 8.260.

ووفقاً للتقرير، بيّنت إحصاءات الصندوق أن مجموع جهات العمل المسجلة لدى الصندوق بلغت حوالي 1,362، منها جهات عمل حكومية وشبه حكومية وخاصة، كما بلغ متوسط سن المؤمّن عليهم 35 سنة، وبلغ عدد متوسط سنوات الخدمة 8 سنوات.

وأشارت الإحصاءات إلى أن أعداد المتقاعدين بلغت 11.947، يمثل الذكور منها 9.558، وتمثل النساء 2.389، فيما تمثل نسبة المتقاعدين الأحياء 69% من إجمالي المتقاعدين، بينما بلغت نسبة المتقاعدين المتوفين 31% من إجمالي المتقاعدين.

ولفتت الإحصاءات إلى أن أعداد المتقاعدين الجدد خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغت 234 متقاعداً، منهم 185 في القطاع الحكومي، و38 متقاعداً في القطاع شبه الحكومي، و11 متقاعداً في القطاع الخاص.

وفيما يخص توزيع المتقاعدين الجدد حسب أسباب التقاعد أشار التقرير الإحصائي إلى أن 46% تقاعدوا بسبب استكمال سنوات الخدمة و26% (امرأة ولديها أبناء)، 20% لبلوغ سن التقاعد، 3% لعدم اللياقة الطبية، 5% بسبب الوفاة.

وأوضحت الإحصاءات أن مدينة أبوظبي أعلى نسبة في عدد المتقاعدين، إذ وصلت نسبة المتقاعدين 65%، تليها مدينة العين بنسبة 25%، تليهما الظفرة 6%، فيما بلغ عدد المستحقين في الربع الثالث من عام 2019 نحو 9622 مستحقاً، يمثلون 3.528 متقاعداً متوفى، ومن المستحقين 84% إناث و16% ذكور.

وتوقّع صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي ارتفاع أعداد المؤمّن عليهم المسجلين لدى الصندوق، بحلول عام 2022 إلى 102 ألف و375 مواطناً ومواطنة في مختلف قطاعات العمل بالإمارة، وذلك وفقاً لنتائج الدراسات الإكتوارية التي يجريها الصندوق بشكل دوري.