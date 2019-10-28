سيف الشعفار يطلع على استعدادات تمرين «أمن الخليج العربي 2»

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلع الفريق سيف عبد الله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، على التحضيرات والاستعدادات الجارية لتنظيم تمرين «أمن الخليج العربي 2» المزمع تنفيذه في الدولة في العام 2020.

جاء ذلك خلال حضوره ختام الاجتماع الأول لفريق الإعداد والتخطيط المنبثق عن اللجنة العليا المشتركة للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «أمن الخليج العربي 2»، الذي استمر 3 أيّام في نادي ضباط الشرطة بدبي.

ترأس الاجتماع اللواء عبد الله علي الغيثي، رئيس وفد وزارة الداخلية بدولة الإمارات عضو اللجنة العليا للتمرين، بحضور العميد الركن الدكتور علي سالم الطنيجي، المدير العام للعمليات المركزية الاتحادية بالوزارة، عضو اللجنة العليا للتمرين، ورؤساء وأعضاء فريق الإعداد والتخطيط من وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، وممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

خطة

واطلع وكيل الوزارة على السيناريو المقترح للتمرين وخطة سير العمل ومقترحات تجهيز موقع التمرين وأهم مخرجات فريق الإعداد والتخطيط المشترك، وأثنى على الجهود التي يقوم بها فريق العمل والإنجازات التي حققها، واستمع إلى آراء ومقترحات رؤساء وأعضاء الفريق المشترك.