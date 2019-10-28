عبد الله المري يطلع على غرفة «التقاضي عن بُعد»

المصدر: دبي - البيان

اطلع اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على غرفة «التقاضي عن بعد»، التي ينفذها مجلس مراكز الشرطة، ممثلاً بمركزي شرطة بر دبي والبرشاء، وبالتعاون مع النيابة العامة ومحاكم دبي، وذلك بحضور اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، الدكتور علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول في النيابة العامة بدبي، وخالد الزرعوني، المحامي العام بنيابة بر دبي، والعميد عبد الله خادم سرور المعصم مدير مركز شرطة بر دبي، مدير مجلس مراكز الشرطة، والعقيد محمد عقيل نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري، والعقيد ماجد السويدي نائب مدير مركز شرطة البرشاء، وعدد من الضباط.

تعاون

وأكد اللواء عبد الله خليفة المري، أن غرفة «التقاضي عن بعد»، تأتي في إطار التعاون المثمر بين شرطة دبي والنيابة العامة ومحاكم دبي، من خلال تطبيق أحدث الخدمات الذكية في العمل، والتي تسهم في توفير الجهد والوقت، وتسريع وتيرة تقديم الخدمات، تماشياً مع توجّهات حكومة دبي الذكيّة، ومبادرات مدينة دبي الأذكى عالمياً.

وقال اللواء المري إن شرطة دبي تسعى دائماً إلى تطوير وتنظيم أدوات التكنولوجيا الذكية، بحيث تكون جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل، بما يسهم في تحقيق تطور نوعي في الأداء العام على المستويات كافة، وإن الغرفة تعزز من جودة العمل وسرعته، وتسهيل إجراءات التقاضي للموقوفين.

وثمّن اللواء المري، التعاون المثمر بين الدوائر الحكومية في دبي، الذي أصبح مثالاً يحتذى به، ليس على الصعيد المحلي أو الإقليمي فحسب، بل على الصعيد الدولي أيضاً.

وأشاد الدكتور علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول في النيابة العامة بدبي، بالمبادرات المشتركة بين النيابة العامة والمحاكم وشرطة دبي، ومنها مبادرة غرفة التقاضي عن بُعد، والتي تأتي بمتابعة وتوجيهات المستشار عصام الحميدان، النائب العام في دبي، وهي إحدى المشاريع الاستراتيجية للنيابة العامة، بالتعاون مع شركائها لتسهيل خدمة التقاضي.

وثمّن الدكتور علي بن خاتم جهود فرق العمل التي أنجزت هذه المرحلة، وهي جزء من مراحل لاحقة، سوف تشمل الخدمات المرئية في كافة مراكز الشرطة والنيابة العامة والمحاكم، دون نقل الموقوف إلى أماكن التحقيق والمحاكمة.

سهولة

وقال العميد عبد الله خادم المعصم: أما بعد تدشين غرفة التقاضي عن بعد، فالأمر أصبح بسيطاً وأكثر سهولة وتوفيراً للوقت، وذلك من خلال توقيف المتهم وعرضه على القاضي عبر الاتصال المرئي، ومن ثم إصدار الحكم عليه دون حاجة لانتقاله إلى المحاكم.

وأشاد العقيد ماجد السويدي، بجهود فرق العمل المشتركة بين القيادة العامة لشرطة دبي والنيابة العامة والمحاكم، الأمر الذي أدى إلى الإسراع في تنفيذ غرفة التقاضي عن بعد، والتي ستوفر الجهد والوقت في عملية إصدار الحكم.

تقنيات حديثة

قال العميد عبد الله خادم المعصم، إن غرفة «التقاضي عن بعد»، من أهم الخدمات التي يقدمها مجلس مراكز الشرطة، بالتعاون مع النيابة العامة والمحاكم، من خلال استخدام تقنيات مرئية حديثة، حيث ساهمت تلك الغرفة في تخفيض خطوات إجراء المحاكمات للموقوفين، مشيراً إلى أن الخطوات السابقة كانت تتطلب التوقيف.