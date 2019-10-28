بلدية دبي تحتفي بصناع المستقبل

المصدر: دبي - البيان

كرمت بلدية دبي 19 موظفاً ممن اجتازوا اختبار البرنامج التدريبي الذي نظمته الدائرة في مجال الابتكار من قبل المعهد العالمي للابتكار بعنوان «استراتيجي ابتكار» ضمن مبادرة «صناع المستقبل»، بهدف رفع القدرات والمهارات في مجال فهم احتياجات الدائرة من الابتكارات وتخطيطها بشكل استراتيجي ينسجم مع استراتيجية البلدية، وتم تسليط الضوء في البرنامج على كيفية تحديد متطلبات الابتكار.

وأشار أحمد عبيد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال ببلدية دبي، إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن مشروع تطوير إدارة الابتكار والمعرفة الذي يهدف إلى تطوير خطة استراتيجية شاملة للابتكار والمعرفة في البلدية.