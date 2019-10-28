«تاكسي دبي» مشغّل حصري لنقل زوار القرية العالمية

المصدر: دبي - البيان

وقّعت مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات مع القرية العالمية اتفاقية تشغيل حصري يتم بمقتضاها تقديم المؤسسة خدماتها المتمثلة بمركبات الأجرة والليموزين والحافلات، عبر التطبيق DTC APP، وذلك لنقل زوار القرية العالمية في موسمها الجديد الذي من المقرر أن تنطلق فعالياته غداً. وقّع الاتفاقية الدكتور يوسف آل علي، المدير التنفيذي لتاكسي دبي، وبدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية.

وقال يوسف آل علي: «إن الاتفاقية تنص على تقديم خدمات مركبات الأجرة التي تقدمها المؤسسة حصرياً لضيوف القرية العالمية متضمنة، تاكسي السيدات والعائلات، والليموزين، وليموزين أميرة، وغيرها.