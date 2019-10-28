ورشة للتعريف بالأحكام الفنية لبناء السكن الخاص بأبوظبي

Ⅶ أبوظبي-البيان

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، ورشة عمل للمكاتب الاستشارية الهندسية، تحت عنوان (الأحكام الفنية المنظمة لبناء السكن الخاص)، بهدف الاستماع إلى مقترحات المكاتب الاستشارية وملاحظاتهم، والرد على الكثير من استفساراتهم بهذا الشأن، بالإضافة إلى شرح بعض النقاط التي تعددت الاستفسارات عنها، والتعريف بالجديد في هذا الخصوص.

وأوضحت الورشة في البداية، أن قسيمة السكن الخاص، تتكون من الفيلا السكنية، وملحق الضيافة، والملحق الرياضي، وحوض السباحة، والكراج، وغرفة الكهرباء، وغرفة مضخات حوض السباحة، وعناصر تنسيق الموقع، والأسوار الخارجية، ومداخل الأفراد والسيارات، والمظلات الخفيفة.