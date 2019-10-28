«قضاء أبوظبي» تنظر طلبات قيد 12 محامياً

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلعت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، على طلبات القيد بجدول المحامين المشتغلين لـ 12 محامياً مواطناً، وطلبات تجديد قيد 11 محامياً انتهى قيدهم لمدة تزيد على شهرين، ووافقت على طلب نقل قيد لجدول المحامين غير المشتغلين.

كما اطلعت اللجنة خلال اجتماعها لشهر أكتوبر الجاري، على 18 شكوى ضد محامين، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، فيما وافقت على الطلبات الجديدة لقيد 28 مندوباً وتجديد قيد مندوب بجدول مندوبي مكاتب المحاماة. وكانت لجنة شؤون المحامين قد عقدت اجتماعها بالمبنى الرئيس لدائرة القضاء، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي.