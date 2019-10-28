«نيابة دبي» تناقش ظاهرة التنمّر

المصدر: دبي - البيان

نظمت النيابة العامة بدبي بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، ورشة حول ظاهرة التنمر، ويأتي ذلك حرصاً من النيابة العامة على نشر الثقافة القانونية وإرشاد أفراد المجتمع حول هذه الظواهر وقوانينها.

وقدمت الورشة التي حضرها موظفو المؤسسة، حمدة أهلي، وكيل نيابة أول بنيابة الأسرة والأحداث، واستعرضت عدداً من المحاور؛ أهمُّها التعريف بظاهرة التنمر وبيان آثارها السلبية على المجتمع والأفراد، والجريمة التقليدية في مواجهتها، واستعراض عدد من الجرائم التي تتعقب الظاهرة والمنصوص عليها بالقوانين مع نصائح لتجنب التعرض لمثل هذه المواضيع.

كما أبدى موظفو المؤسسة تفاعلهم من خلال طرح الأسئلة ومناقشة العديد من المواضيع وطرح الاقتراحات.