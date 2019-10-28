وفد من وزارة الداخلية يزور معرض الأجهزة والمعدات الأمنية في روسيا

المصدر: أبوظبي - البيان

زار وفد من وزارة الداخلية برئاسة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، المعرض الدولي الثالث والعشرين للأجهزة والمعدات الأمنية Interpolitex 2019 الذي تنظمه وزارة الداخلية في جمهورية روسيا الاتحادية، كما تأتي الزيارة ضمن التحضيرات والاستعدادات الجارية لتنظيم المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار 2020»، ودعوة الشركات العالمية إلى المشاركة في المعرض بدورته المقبلة التي تقام في أبوظبي. واطلع الوفد، خلال الزيارة، على أحدث التطورات التقنية المتعلقة بمنتجات وخدمات الأمن الداخلي.

وقال اللواء النعيمي: «إننا نتطلع إلى مشاركة الشركات الروسية في معرض «آيسنار 2020»، الذي سيقام في الفترة بين 17-19 مارس من العام المقبل».