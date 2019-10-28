تحذير من استقاء معلومات عن آفة المخدرات من مشاهير «التواصل»

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

حذّر العقيد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، من خطورة استقاء وأخذ المعلومة المتعلقة بآفة الإدمان على المخدرات من مشاهير ونجوم التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا»، خاصة أن بعض تلك الحسابات لا تدار من قِبل أطباء، وإنما من قِبل أناس عاديين لا علاقة لهم بالطب، وغالباً ما تتضمن الكثير من المعلومات المغلوطة، وهو الأمر قد يشجع الأفراد على التعاطي.

وأضاف، خلال محاضرة ألقاها في مجلس البطين بأبوظبي تحت عنوان «الوقاية من أضرار المخدرات»: «تشهد مواقع التواصل الاجتماعي تداول وعرض مقاطع مصورة، يظهر فيها عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي بـ«حسن نية»، وهم يستعرضون مخاطر المواد المخدرة».

مبينين خلالها أن المتعاطين للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية سيجدون فيها سعادة مؤقته وزائلة، والأصل أنه لا توجد سعادة في المخدرات، وإنما هي تدمير لصحة الفرد، وهذه من المفاهيم التي يجب أن يتم تصحيحها لدى الناس».

خطورة

وأهاب العقيد طاهر غريب الظاهري بالجمهور عدم أخذ المعلومات من حسابات مشاهير غير متخصصين في المسائل المتعلقة بتعاطي ومكافحة المواد المخدرة، لكونها تشكّل خطورة على صحة الفرد وحياته.

وقال: «ليس كل مؤثر أو مشهور في «السوشيال ميديا» يجب علينا كمجتمع أن نأخذ بالمعلومة التي يعرضها على أنها معلومة صحيحة، خاصة أن معظمهم غير مختصين في هذا الشأن، إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون المتحدث متخصصاً في هذا المجال، فمثلاً إذا كان الموضوع طبياً، والمتحدث طبيباً معروفاً ومتخصصاً، هنا يمكن الأخذ بكلامه والاستفادة من المعلومة التي يقدمها».