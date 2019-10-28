شرطة دبي تنظم ملتقى المورّدين والمقاولين ومقدمي الخدمات

المصدر: دبي - البيان

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي الملتقى السنوي التاسع للموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات، بحضور اللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، والعميد عبد الله حسين خان أهلي، مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، ونائبه العميد نعيم الخطيب ومديري الإدارات الفرعية في الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات.

ورحب اللواء محمد سعيد بخيت بالموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات والعاملين في القيادة العامة لشرطة دبي، مؤكداً أن التعاون المشترك بين شرطة دبي وشركائها يعكس اهتمام وحرص القيادة على ترسيخ مبدأ التعاون الدائم وفتح قنوات التواصل. وكرم اللواء محمد بخيت 283 من الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات، 158 منهم من الفئة الذهبية، و73 من الفئة الفضية، و52 من الفئة البرونزية.