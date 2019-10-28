شرطة دبي تبحث سبل التعاون مع «مركز النور لأصحاب الهمم»

المصدر: دبي - البيان

زار وفد من الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، مركز النور لتدريب وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم، وذلك في إطار مواكبة القيادة العامة لشرطة دبي للسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وتحقيقاً لمبادرة «مجتمعي... مكان للجميع»، الهادفة لتحويل إمارة دبي لبيئة صديقة لأصحاب الهمم بحلول 2020.

ترأس الوفد العميد خالد شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، والمقدم محمد خليفة بن صبيح السويدي مدير إدارة العلاقات المجتمعية، وفاطمة أحمد أبوحجير رئيسة قسم المبادرات المجتمعية، وكان في استقبالهم نادية عبدالعزيز عضو مجلس إدارة المركز وعدد من مديري الأقسام بالمركز.

واطلع الوفد خلال زيارته على أقسام المركز وأنشطته وبرامجه الذكية، كما تعرف الوفد على الخطط والاحتياجات التطويرية المس