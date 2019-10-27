إعصار «كيار» يتعمق ويتحول إلى الدرجة الخامسة

المصدر: أبو ظبي - البيان

قال المركز الوطني للأرصاد إن الإعصار المداري «كيار» تعمق اليوم وتحول من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة حيث قدرت سرعة الرياح حول مركزه بـ 220 - 230 كم/س، يصاحبه سحب ركامية ممطرة، ويتحرك حاليا عند خط عرض 17.2 درجة شمالاً وخط طول 67.6 درجة شرقا وسط بحر العرب.

ووفقا للمركز الوطني فإن الإعصار المداري سيتحرك خلال الـ 24 ساعة المقبلة باتجاه غرب ـ شمال غرب إلى وسط بحر العرب، ويتعمق أكثر ليتحول إلى إعصار مداري من الدرجة الخامسة حيث تقدر سرعة الرياح حول مركزه 255 - 265 كم/س.

وأشار إلى أن التأثير المتوقع على الدول يتمثل في اضطراب البحر في الساحل الشرقي للدولة ابتداءً من ‪ ليل الاثنين ويستمر يومي الثلاثاء والأربعاء، وقد يغمر المد البحري بعض المناطق المنخفضة من الساحل الشرقي في فترة المد العالي يومي الثلاثاء والأربعاء.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد يتم تصنيف قوة العواصف والأعاصير بحسب سرعة الرياح حول المركز. فيكون منخفضا مداريا إذا قلت سرعة الرياح عن 63 كم/س، ويكون عاصفة مدارية إذا تراوحت سرعة الرياح حول مركزها بين 63 إلى 118 كم/س. ويكون إعصارا من الدرجة الأولى عندما تتراوح سرعة الرياح بين 119 ـ 153 كم/س، والدرجة الثانية بين 154 ـ177 كم/س، والدرجة الثالثة بين 178 ـ 208 كم/س والدرجة الرابعة (الحمراء) تتراوح بين 209 ـ 251 كم/س. والدرجة الخامسة وهي الأخطر على الإطلاق حيث تكون فيها سرعة الرياح المصاحبة للإعصار 251 فما فوق.