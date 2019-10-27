محمد بن زايد وبولسونارو يشهدان تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم

المصدر: وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل اليوم مراسم تبادل اتفاقيات و مذكرات تفاهم بين عدد من الجهات والمؤسسات في دولة الإمارات و البرازيل.

شملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبادلها الجانبان ــ في قصر الوطن ــ مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين .. تبادلها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي إرنستو أراوجو وزير الشؤون الخارجية البرازيلي واتفاقية للتعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المجالات الجمركية بين الهيئة الاتحادية للجمارك في الدولة وجمارك البرازيل تبادلها معالي علي سعيد مطر النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك ومعالي إرنستو أراوجو وزير الشؤون الخارجية البرازيلي إلى جانب اتفاقية للتعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين بشأن التبادل والحماية المشتركة للمعلومات والمواد المصنفة .. تبادلها معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع والجنرال أوغوستو إلينو وزير مجلس الوزراء للأمن المؤسسي في البرازيل.

و شملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبادلها الجانبان كذلك اتفاقية للتعاون بين البلدين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار ...تبادلها معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الإصطناعي وماركوس بونتيس وزير العلوم و التكنولوجيا والابتكار والاتصالات و مذكرة تفاهم بشأن الحفاظ على التنوع البيولوجي بين وزارة التغير المناخي والبيئة في الدولة ونظيرتها في البرازيل .. تبادلها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة و معالي إرنستو أراوجو وزير الشؤون الخارجية البرازيلي ومذكرة تفاهم بشأن التعاون والشراكة الاستراتيجية في مجال تطوير منتجات الدفاع وتجارتها.. تبادلها سعادة طارق عبدالرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي وأدمايرو ألمير غارنيير سانتوس نائب وزير الدفاع البرازيلي .. ومشروع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء وتشغيل صندوق إماراتي ــ برازيلي للتعاون الاستراتيجي وتوسيع القدرات الانتاجية لقطاع الدفاع تبادله أيضا سعادة طارق عبدالرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي و أدمايرو ألمير غارنيير سانتوس نائب وزير الدفاع البرازيلي إلى جانب مذكرة تفاهم بشأن دعم الصادرات وإعادة التصدير بين إمارة أبوظبي والبرازيل.. تبادلها معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة و السياحة وسيرجيو ريكارديو رئيس الوكالة البرازيلية للتصدير.

حضر مراسم التبادل لفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي و معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح و معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي و معالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة و معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد و معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور أحمد مبارك علي المزروعي رئيس مكتب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية ومعالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة ومعالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات و معالي علي راشد قناص الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة حفصة عبد الله محمد شريف العلماء سفيرة الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية وعدد من الشيوخ والمعالي الوزراء.

فيما حضرها من الجانب البرازيلي كل من إرنستو أراوجو وزير الشؤون الخارجية وأونيكس لورنزوني وزير الأركان و أوسمار تيرا وزير المواطنة و ماركوس بونتيس وزير العلوم و التكنولوجيا والابتكار والاتصالات وأوغوستو إلينو وزير مجلس الوزراء للأمن المؤسسي وسعادة فرناندو لويسليمو سايقريجا سفير جمهورية البرازيل الاتحادية ورودريجو باتشيكو عضو مجلس الشيوخ و سيليو فاريا كبير المستشارين الخاص بالرئيس البرازيلي إلى جانب عدد من المسؤولين المرافقين للرئيس الضيف .