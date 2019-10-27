محمد بن زايد يبحث مع الرئيس البرازيلي علاقات التعاون

المصدر: وام

عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم .. جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة.



بحث الجانبان ــ خلال الجلسة التي عقداها في قصر الوطن في أبوظبي ــ العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها وتنميتها خلال الفترة القادمة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية وبشكل خاص في قطاعات الطاقة والزراعة والبنية التحتية والنقل والطاقة والابتكار والذكاء الاصطناعي.

واستعرضا المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والأوضاع في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط والقضايا والملفات محل الاهتمام المشترك .. وتبادلا وجهات النظر بشأنها .



و رحب سموه في بداية اللقاء بفخامة الرئيس البرازيلي في دولة الإمارات العربية المتحدة وشكره على اهتمامه بتنمية العلاقات الإماراتية - البرازيلية، متمنياً أن تكون زيارته بمثابة دفعة إيجابية لهذه العلاقات في المجالات المختلفة .. ونقل إليه تحيات وترحيب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" .

و أكد سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على تعزيز علاقاتها مع جمهورية البرازيل الصديقة على المستويات كافة خاصة في مجالات التجارة والزراعة والطاقة وغيرها، مشيراً إلى أن الإمارات تعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي للبرازيل وأن ثمة سعيا مشتركا لزيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة القادمة.



وأضاف سموه أن البرازيل دولة مهمة على المستويات السياسية والاقتصادية، ولها ثقلها في محيطها الإقليمي والعالمي وتحظى بأهمية كبيرة ضمن استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بتعزيز وتوسيع علاقاتها مع دول أمريكا اللاتينية وتمتين جسور التعاون معها في المجالات المختلفة.



وأثنى سموه على عقد مجلس النواب البرازيلي جلسة برلمانية عامة في شهر سبتمبر الماضي احتفاء بعام التسامح 2019 في الإمارات واصفاً الجلسة بأنها لفتة حضارية مهمة تجاه الإمارات وشعبها و مؤشر قوي على القيم المشتركة التي تجمع بين البلدين والشعبين مما يوفر الأرضية لمزيد من التوسع في العلاقات الثنائية خلال الفترة القادمة.



وعبر سموه عن تطلعه لأن تؤدي زيارة الرئيس البرازيلي إلى دولة الإمارات إلى نقلة كبيرة في العلاقات الإماراتية - البرازيلية على المستويات المختلفة خلال الفترة القادمة.

من جانبه أعرب رئيس البرازيل عن بالغ سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة واعتزازه بالعلاقات المتينة التي تجمع البلدين والتي تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة .. مؤكدا اهتمام بلاده بترسيخ جسور الصداقة وتنمية علاقات التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية والزراعية والطاقة المتجددة وصولا إلى بناء شراكة قوية تتيح للبلدين توظيف إمكاناتهما المتنوعة من أجل تحقيق المصالح المشتركة لشعبيهما.



وأضاف : " سعيد بوجودي في دولة الإمارات وهذه فرصة لنا لنعزز العلاقات بين بلدينا .. أننا نريد علاقات جيدة وعميقة مع هذا البلد الصديق ".

و أشار إلى الإصلاحات التي تنفذها بلاده و الفرص المهيئة لاستقبال المستثمرين من أرجاء العالم .. وقال " إن لدينا فرصا كثيرة خاصة في الزراعة والتكنولوجيا ومجالات أخرى " .



و أكد الجانبان في ختام مباحثاتهما على بذل مزيد من الجهود لتوطيد وتعميق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.. وشددا على مضاعفة جهود المجتمع الدولي ومساعيه لتحقيق السلام والأمان والتعايش المشترك لدول المنطقة والعالم .. مؤكدين الحاجة الملحة لمواجهة التطرف والعنف والإرهاب بأشكاله وصوره كافة.



و سجل فخامته كلمة في سجل الزوار في قصر الوطن قال خلالها : " سررت بزيارتي دولة الإمارات التي تجمعنا معها وشعبها علاقات صداقة تاريخية متميزة وتعاون نعتز به ونحرص على مواصلة الارتقاء بها خلال المرحلة المقبلة مع تمنياتنا لدولة الإمارات مزيدا من التقدم والازدهار .. وخالص الشكره التقدير لما حظينا به من حفاوة استقبال " .

وقدم مجموعة من لاعبي الجوجيتسو فقرة أمام الضيف استعرضوا خلالها مهاراتهم وإمكاناتهم في هذه الرياضية التي تحظى باهتمام ورعاية في دولة الإمارات.

وأقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة غداء تكريما لضيف البلاد والوفد المرافق.



حضر اللقاء و المأدبة .. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي و معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح و معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي و معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد و معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الإصطناعي ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي علي سعيد مطر النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك ومعالي الدكتور أحمد مبارك علي المزروعي رئيس مكتب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية ومعالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة ومعالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة و معالي علي راشد قناص الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة حفصة عبد الله محمد شريف العلماء سفيرة الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية وعدد من الشيوخ والمعالي الوزراء.



فيما حضرهما من الجانب البرازيلي معالي كل من إرنستو أراوجو وزير الشؤون الخارجية وأونيكس لورنزوني وزير الأركان و أوسمار تيرا وزير المواطنة و ماركوس بونتيس وزير العلوم و التكنولوجيا والابتكار والاتصالات وأوغوستو إلينو وزير مجلس الوزراء للأمن المؤسسي وسعادة فرناندو لويسليمو سايقريجا سفير جمهورية البرازيل الاتحادية ورودريجو باتشيكو عضو مجلس الشيوخ و سيليو فاريا كبير المستشارين الخاص بالرئيس البرازيلي بجانب عدد من المسؤولين المرافقين للرئيس الضيف .