محمد بن زايد يستقبل الرئيس البرازيلي

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم ..جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة.

وجرت لضيف البلاد ــ لدى وصوله قصر الوطن في أبوظبي ــ مراسم استقبال رسمية .. حيث اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الضيف إلى منصة الشرف و عزف السلام الوطني لجمهورية البرازيل .. فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بزيارة فخامة الرئيس البرازيلي.

وصافح فخامة جايير بولسونارو .. كبار مستقبليه من سمو الشيوخ والوزراء والمسؤولين الذين رحبوا بزيارته للدولة فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. الوزراء كبار المسؤولين المرافقين للرئيس الضيف.

كما كان في الاستقبال ثلة من الأطفال الذين رحبوا بضيف البلاد ملوحين بأعلام البلدين.

وكان في الاستقبال .. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي و معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح و معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي و معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد و معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الإصطناعي ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي علي سعيد مطر النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك ومعالي الدكتور أحمد مبارك علي المزروعي رئيس مكتب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية ومعالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة ومعالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة و معالي علي راشد قناص الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة حفصة عبد الله محمد شريف العلماء سفيرة الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية وعدد من الشيوخ والمعالي الوزراء.

فيما يضم الوفد المرافق للرئيس البرازيلي كلا من .. إرنستو أراوجو وزير الشؤون الخارجية و أونيكس لورنزوني وزير الأركان و أوسمار تيرا وزير المواطنة و ماركوس بونتيس وزير العلوم و التكنولوجيا والابتكار والاتصالات وأوغوستو إلينو وزير مجلس الوزراء للأمن المؤسسي و سعادة فرناندو لويسليمو سايقريجا سفير جمهورية البرازيل الاتحادية و رودريجو باتشيكو عضو مجلس الشيوخ و سيليو فاريا كبير المستشارين الخاص بالرئيس البرازيلي.