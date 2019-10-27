«كيار» يتعمق في بحر العرب ليكون ثاني أقوى إعصار منذ 12 عاماً

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكر المركز الوطني للأرصاد أن الإعصار المداري كيار يشق طريقه نحو التعمق في بحر العرب إلى الدرجة الخامسة أعنف فئات الأعاصير المدارية ليكون ثاني أقوى إعصار منذ 12 عاماً بعد الإعصار "جونو" في بحر العرب برياح تجاوزت سرعتها 240 كم/سا.

وكان الإعصار المداري كيار قد تعمق صباح اليوم في بحر العرب إلى الدرجة الرابعة في شرق بحر العرب وموقعه حاليا عند خط عرض 17.2 درجة شمالاً وخط طول 67.6 درجة شرقاً، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه 220 - 230 كم/سا يصاحبه سحب ركامية ممطرة.

ويتحرك حالياً باتجاه غرب – شمال غرب إلى وسط بحر العرب، ليتعمق إلى إعصار مداري من الدرجة الخامسة حيث تقدر سرعة الرياح حول مركزه 255 - 265 كم/سا خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وحول التأثير المتوقع على الدولة، ذكر المركز أن البحر سيشهد اضطرابا في الساحل الشرقي للدولة ابتداءً من‪ ‬ليل الإثنين ويستمر يومي الثلاثاء والأربعاء، وقد يغمر المد البحري بعض المناطق المنخفضة من الساحل الشرقي في فترة المد العالي يومي الثلاثاء والأربعاء.