تعزيز التعاون بين «دبي القضائي» والشبكة الأوروبية العربية للتدريب

المصدر: دبي - البيان

استضاف معهد دبي القضائي للمرة الأولى أعضاء مجلس إدارة الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي. وجاءت هذه الزيارة على هامش ورشة العمل التي نظمها المعهد مؤخرًا حول سبل تسخير الذكاء الاصطناعي في المجالات القضائية والقانونية، تحت شعار (المنجزات والتطلعات في الذكاء الاصطناعي)، والتي أقيمت يومي 15 و 16 أكتوبر 2019.

وأعرب القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بالدور القيم الذي تقوم به الشبكة العربية الأوروبية، وخاصة دعم سبل التعاون في مجال التدريب القضائي، وإتاحة الفرص للاستفادة من تجارب الدول المشاركة، وتبادل البرامج والندوات فيما بينها. ونوه الدكتور السميطي إلى أن الشبكة تعد واحدة من أفضل المؤسسات الدولية التي تعنى بتدريب القضاة.

ومثل دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا اللقاء، كل من الدكتور جمال السميطي، والدكتور محمد الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية والمستشار عبيد القمزي من معهد الدراسات القضائية.