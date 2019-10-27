شرطة دبي تُطلع نظيرتها في الفجيرة على تجربتها في مكافحة الجريمة

المصدر: دبي - البيان

استقبل العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، وفداً من القيادة العامة لشرطة الفجيرة، برئاسة العقيد عبد الله عبيد اليماحي، والعقيد الدكتور سعيد محمد الحساني، والرائد هزاع سعيد الظنحاني، ضمن زيارة تهدف إلى الاطلاع على تجربة شرطة دبي الرائدة في مجال مكافحة الجريمة، إضافة إلى الإجراءات الوقائية للحد من وقوع الجرائم والخطط التطويرية لذلك.

وبحث اللقاء، الذي حضره العقيد سعيد لوتاه، مدير إدارة الحد من الجريمة، ورؤساء أقسام الإدارات الفرعية، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الأمنية، وتبادل الخبرات ووجهات النظر في الموضوعات التي تهم الجانبين وسبل تدعيم العلاقات.

ورحب العميد جمال سالم الجلاف بالوفد الزائر، مؤكداً حرص شرطة دبي، بتوجيهات من اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسات الأمنية، بهدف تبادل الخبرات والمعارف.