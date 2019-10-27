جائزة روضة بنت أحمد تختتم ورشتي العطور والرسم لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

اختتمت جائزة الشيخة روضة بنت أحمد آل مكتوم ورشتي صناعة العطور والبخور والرسم بالفحم وتشكيل الفخار كفن تشكيلي اللتين أقامتهما هيئة آل مكتوم الخيرية للتنافس في جائزة التميز لأصحاب الهمم حيث شارك فيهما 90 من مختلف مراكز وأندية أصحاب الهمم في الدولة.

واشتملت الورشة الأولى على كيفية صناعة العطور والمفارش وصناعة الدخون المنزلي، وركزت الخبيرة التي قدمت الورشة على التكيف والتواصل والتعلم مع أصحاب الهمم الذين أثبتوا كفاءة في تنمية الإبداع والموهبة. وجاءت الورشة الثانية في مجال الرسم بالفحم وتشكيل الفخار كفن تشكيلي واستخدام الجرائد لوحات فنية، وأكدت الورشتان استثمار القدرات والطاقات والإمكانات المختلفة لدى أصحاب الهمم.

وقال محمد عبيد بن غنام، الأمين العام لهيئة آل مكتوم الخيرية المشرف العام على جائزة الشيخة روضة للتميز لأصحاب الهمم، إن هذه الجائزة أكدت أن هذه الفئة الغالية علينا تملك الثقة والطاقة الكفيلة بتمكينهم من التوافق مع ظروف العمل المكفولة لهم بعد التأهيل، كما أن فلسفة الورش هذه تؤكد مهمة الاعتماد على الذات، ما يجعل منهم أفراداً منتجين في القوى العاملة في الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.

من جانبها، أشار سمير محمد، رئيس القسم الإعلامي بهيئة آل مكتوم الخيرية، إلى أن هذه الورش التدريبية، التي نُظمت هذا العام في جائزة الشيخة روضة بنت أحمد آل مكتوم للتميز لأصحاب الهمم، ركزت على قدرتهم على العمل والإنتاج والاندماج في البيئة المحيطة بهم، سواء المعيشية أو التعليمية أو بيئة العمل، مما شكّل أثراً إيجابياً كبيراً في تنمية المهارات والتوافق النفسي، والقدرة على تكوين علاقات اجتماعية سليمة.