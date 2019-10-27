مريم المهيري تبحث التعاون بمجال الغذاء والمشروعات العلمية في بريطانيا

المصدر: دبي-البيان

بحثت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تجارة الغذاء وتطوير الاستثمارات والبحوث العلمية المشتركة في مجال الأمن الغذائي، وذلك خلال زيارة رسمية لبريطانيا، استغرقت يومين، شملت لقاء وزراء ومسؤولين حكوميين، وممثلي كبرى مراكز الأبحاث، وشركات الإنتاج الغذائي في البلاد.

وتهدف الزيارة، التي رافق معاليها خلالها، منصور بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، إلى إيجاد آليات عملية لتطوير التعاون المشترك في مجال الأمن الغذائي، من خلال الاطلاع على أبرز الأبحاث العلمية والمشاريع الغذائية، ومناقشة آليات تعزيز تجارة الغذاء المتبادلة بين البلدين.

لقاءات موسعة

شهد اليوم الأول من زيارة معالي مريم المهيري، لقاء موسعاً، حضره كونور بورنس وزير التجارة الخارجية البريطاني، وكبار المسؤولين في الوزارة، ووفد يمثل أبرز الشركات البريطانية العاملة في قطاع الأغذية، بالإضافة إلى مجموعة من كبار المستثمرين.

وتطرق الاجتماع مع بورنس إلى بحث فرص التجارة، ومناقشة التعاون المشترك، وأحدث الممارسات في قطاع الأمن الغذائي والبحث العلمي في مجال الزراعة، وإمكانية عقد المزيد من الشراكات في المجالات ذات الصلة بالإمارات العربية المتحدة، مع ممثلي الشركات.

وأكدت معالي مريم المهيري، خلال اللقاء، على ضرورة تفعيل آليات التعاون، من خلال تعزيز التبادل التجاري في قطاع الغذاء، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الإمارات، حيث استعرضت معاليها الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

تعاون بحثي

كما التقت معالي مريم المهيري، جورج يوستيس وزير البيئة والغذاء والشؤون الريفية البريطاني، مع عدد من كبار المسؤولين من مركز البيئة ومصائد الأسماك وعلوم تربية الأحياء المائية (CEFAS) التابع للوزارة، وعلى رأسهم البروفسور جيديون هيندرسون رئيس الفريق العلمي للمركز، بجانب ممثلين من شركة «فيرا»، المتخصصة في علوم الأغذية الزراعية.