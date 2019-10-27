مريم البلوشي تمثل الدولة في برنامج «القادة الزائرين» بأمريكا

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

أعلنت هيئة الطيران المدني عن اختيار المهندسة مريم البلوشي، مديرة الدراسات البيئية في الهيئة العامة للطيران المدني، من قِبل وزارة الخارجية الأمريكية، لتمثيل دولة الإمارات في برنامج «القادة الزائرين الدوليين، في دورته: تمكين المرأة في مجالات العلوم»، تكريماً للدور الريادي الذي تقوم به الإماراتية في المجالات كافة، وتحديداً مجال قطاع الطيران.

ويعتبر هذا البرنامج التبادلي الأول لوزارة الخارجية الأمريكية منذ عام 1940، إذ شارك فيه أكثر من 200 ألف زائر دولي منذ انطلاقته، بما في ذلك أكثر من 335 من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات الحاليين والسابقين في العالم، كما يهدف البرنامج إلى تعزيز العلاقات والروابط بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال اختيار صفوة أبناء الإمارات القادة في مجالاتهم.

ويمتد البرنامج، الذي سيضم 50 شخصية تم اختيارها بعناية من مختلف دول العالم، 3 أسابيع، وسيشمل أربع ولايات، ينطلق من ولاية «واشنطن»، وينتهي بـ«لوس أنجلوس»، ويتضمن زيارات لعدد من المؤسسات الحكومية والتعليمية والترفيهية التي ستركز على تعزيز الكفاءات القيادية لدى المشاركين، كما سيتضمن عدداً من الأنشطة الاجتماعية والتواصل مع الشباب، من أجل تبادل الخبرات والتعرف أكثر إلى المجتمع الأمريكي.

جدارة

ويأتي اختيار المهندسة مريم البلوشي للمشاركة في هذا البرنامج عن جدارة بعد اجتيازها مراحل الترشح الصعبة نظراً إلى خلفيتها المهنية القوية وقدرتها التنافسية العالية التي أهّلتها للمشاركة، إذ تعتبر أول إماراتية وعربية تعمل في مجال البيئة في الطيران المدني منذ عام 2006، كما أنها مؤسس قسم البيئة في مطارات دبي في 2008 والهيئة العامة للطيران المدني في عام 2010.

وتم انتخاب البلوشي أول رئيس للجنة البيئة في الهيئة العربية للطيران المدني في 2010 التابعة لجامعة الدول العربية، وتمت إعادة تعيينها بالإجماع في الدورة الثانية لرئاسة اللجنة 2012، كما أنها أول من عملت منتدبةً في إدارة البيئة في منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة ضمن برنامج تدريبي مدته 5 أشهر، فضلاً عن دورها في تمثيل الدولة في اللجنة المعنية بحماية البيئة في الطيران المدني التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي منذ 2013، كما مثلت الدولة في العديد من الاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية متحدثةً رسميةً، وهي رئيسة مفاوضي ملف تغير المناخ للدولة لقطاع الطيران المدني منذ 2012، وعضوة في مجلس إدارة منظمة المرأة في الطيران المدني - فرع الشرق الأوسط، منذ تأسيسها في عام 2013 حتى أغسطس 2019، وهي أيضاً عضوة في مجلس إدارة جمعية المرأة في الطيران التي تم تأسيسها في أغسطس 2019.

أولويات

ومن ناحيتها، أعربت المهندسة البلوشي عن فخرها بتمثيل دولة الإمارات في هذا البرنامج الدولي الذي يعبّر عن تعزيز دور المرأة في العلوم، ويؤكد تمكين المرأة في الإمارات في شتى المجالات، وتعزيز وجودها الدولي بفضل دعم القيادة الرشيدة التي تضع ريادة المرأة ضمن أولوياتها.

تمكين

قال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: «إن تمكين المرأة ودعمها من أولويات الهيئة العامة للطيران المدني، ويأتي اختيار المهندسة مريم في البرنامج إشادةً عالميةً لما حققته من إنجازات، حيث إنها من الكفاءات الأولى في مجالها التي تم دعمها ».