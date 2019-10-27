اتحاد الناشرين الإماراتيين يسعى لتطوير منظومة وطنية للنشر التعليمي

المصدر: الشارقة - البيان

كشفت جمعية الناشرين الإماراتيين عن أجندة «ملتقى النشر التعليمي»، الذي تنظمه لأول مرة في الإمارات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والاتحاد الدولي للناشرين، يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، في مقر مدينة الشارقة للنشر.

ويهدف الملتقى إلى مناقشة سبل التعاون بين الناشرين الإماراتيين ووزارة التربية والتعليم والمعلمين، وصولاً إلى إعداد خطة خمسية لتطوير منظومة وطنية للنشر التعليمي تسهم في الارتقاء بالمناهج الوطنية، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة المستندة إلى العلوم والمعارف والتراث الإماراتي، انسجاماً مع رؤية الإمارات 2021 وتحقيقاً لاستراتيجية وزارة التربية والتعليم الرامية إلى بناء وإدارة نظام تعليمي ابتكاري لمجتمع معرفي ذي تنافسية عالمية.

ويشارك في الملتقى أكثر من 22 متحدثاً رسمياً من مسؤولين وخبراء ومختصين محليين ودوليين، إضافة إلى 20 من المعلمين المتميزين. ويسعى الملتقى إلى وضع خريطة طريق خمسية (تُنفذ على مدى خمس سنوات) لتحويل قطاع النشر التعليمي في دولة الإمارات إلى قطاع داعم لتطلعات وزارة التربية والتعليم ضمن جدول زمني محدد وأهداف متفق عليهما من الطرفين.

مواهب

وأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، أن الناشر الإماراتي يمتلك من المواهب والقدرات ما يمكّنه من إعداد نصوص تعليمية تعبّر عن الهوية الوطنية الإماراتية، وتواكب التطورات العلمية، وفي الوقت نفسه تشكّل إضافة قيّمة إلى الحصيلة اللغوية والمعرفية للطالب، وتجعله أكثر قدرة على خدمة وطنه ومجتمعه مستقبلاً.

وأوضحت أن الملتقى يؤسس للشراكة بين مختلف الجهات المعنية بتطوير مناهج وطنية، ويمهد الطريق نحو مسيرة ممنهجة ذات أهداف واضحة ومحددة من حيث أدوار ومسؤوليات الجهات المشاركة.

وأشارت إلى أن الملتقى يسهم في تعزيز التنمية والازدهار الثقافي في الدولة من خلال إنتاج محتوى معرفي متطوّر قائم على البحث والابتكار، وذلك بقراءة حكيمة لكل المعطيات الجديدة في مشهد النشر العالمي، من أجل الاستفادة منها في مجال النشر التعليمي المحلي، وخاصة فيما يتعلق بالمتغيرات الرقمية.

ومن أبرز المتحدثين في اليوم الأولى من الملتقى الدكتور راشد النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإعلامية في المجلس الوطني للإعلام، وهوغو سيتزر، رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، وعلي بن حاتم، رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، والدكتور حمد اليحيائي، وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لشؤون التقويم والمناهج.