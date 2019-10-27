تخريج دورة «الخدمة الوطنية» الـ12 الدرجة الطبية الخامسة

المصدر: الشارقة - وام

أكد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، أن هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية حرصت على تطوير البرنامج التدريبي استراتيجياً، حيث تأخذ معايير التدريب بكل جوانبه ومختلف أساليبه حيزاً كبيراً من اهتمام الهيئة، وتعتبر في مقدمة أولوياتها، في سبيل تطوير مشروع الخدمة الوطنية بشكل مستمر.

وأوضح أن القصد من ذلك أيضاً وضع الأسس الصحيحة والتخطيط المدروس على المديين القريب والبعيد بما يتوافق مع توجهات ورؤى قيادتنا الرشيدة والأهداف الاستراتيجية للخدمة الوطنية، عن طريق تخطيط مبني على تحليل واقعي لما شهدته الدفعات السابقة للخدمة الوطنية، متضمنة الخدمة البديلة، إضافة إلى الاجتماعات الدورية التي تعقدها الهيئة مع مختلف جهات العمل الحكومية منها والخاصة التي كان لها دور رئيس وفعّال في إنجاح مشروع الخدمة الوطنية.

جاء ذلك خلال تخريج دورة الخدمة الوطنية الثانية عشرة الدرجة الطبية الخامسة في مدرسة الشرطة الاتحادية بالشارقة.

وتأتي هذه الدورة في سياق البرامج التدريبية التي تهدف إلى تطوير وتنمية قدرات المشاركين العلمية والعملية لأداء الواجبات الموكلة لهم بكل كفاءة. ورسمت البرامج التدريبية التي تم وضعها وإقرارها وفق خطط مدروسة تأخذ في الاعتبار مواكبة الأحداث والتطورات في مجالات العمل العسكري.

وبدأ الاحتفال بوصول راعي الحفل ثم تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم.. وشاهد بعدها الحضور عرض فيلم لمجندي الخدمة الوطنية.. وألقى بعد ذلك العميد أحمد عبد الله الهاجري مدير مدرسة الشرطة الاتحادية بالشارقة، كلمة ترحيب، قال فيها: نشهد اليوم إضافة لبنة جديدة لكيان القوات المسلحة والشرطة بدولة الإمارات من خلال تخريج هذه الكوكبة الطيبة من أبناء وطننا المعطاء منتسبي الدفعة الثانية عشرة من مجندي الخدمة الوطنية.

وأكد أن التميز غاية والوصول بالخدمة الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذا القدر من جودة الأداء حمل العديد من الرسائل، أبرزها الارتقاء بالعنصر البشري المبدع القادر على التعامل مع متطلبات الجاهزية والاستعداد بحرفية فذة ومشاعر وطنية نيرة وتطلعات حالمة إلى قوة وإنسانية في ذات الوقت أكثر تطوراً وأكثر تلاحماً، لذا يعتبر التدريب العسكري أحد الروافد الأساسية في تنمية أبناء الوطن للوصول إلى الغايات المنشودة.

وقال: إننا اليوم بمدرسة الشرطة وبالاسترشاد والاقتداء بتجربة القوات المسلحة الباسلة نضع هذا التوجه مقصداً وهدفاً نود ملامسته ومعايشة تجربته والانتصار فيه على كل ما قد يحول بيننا وبين تحقيقه، وتدخل اليوم مدرسة الشرطة المستقبل بخطط استشرافية تتحول فيه إلى نظم التعلم الذكي من خلال مشاريع تطويرية عديدة، حيث شملت عمليات التطوير والتحديث النهوض بمستوى المدرس والمحاضرين المواطنين وتحديث المناهج والتحقق من جاهزية الميادين والمساعدات التعليمية وتوفير البيئة التدريبية الذكية المناسبة التي تراعي وصول النظرية مع تحقيق القدر الملائم من التطبيق العملي للمقررات والبرامج، يدعم ذلك تقنية حديثة تعتمد على المواصفات العالمية في التدريب

وفي ختام كلمته قدم التهنئة للخريجين الذين تم تدريبهم بمعسكرات القوات المسلحة والشرطة على اجتيازهم لمقررات الدورة، واضعين أمن الوطن والذود عن مكتسباته نصب أعينهم كأمانة، كما أعرب عن شكره لكل من أسهم في تقديم العون والجهد لإنجاح الدورات.

ثم قام اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، يرافقه العميد أحمد عبد الله الهاجري مدير مدرسة الشرطة الاتحادية بالشارقة، بتوزيع الجوائز على أوائل الدورة، وهم حميد جمال الحوسني وحسن حمزة الهرمودي وعلي سلطان الكعبي ومحمد درويش الكعبي وعمر علي الظهوري وأحمد حسين المنهالي.. ثم تم توزيع الشهادات على الخريجين.

خريجون: تأدية الخدمة سد منيع يحمي الوطن داخلياً وخارجياً