دبي تستضيف المؤتمر العالمي لطب الأعصاب

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولــي عهد دبـــي، رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق اليوم بمركز دبــي التجاري العالمي فعاليات المؤتمر العالمي لطب الأعصاب 2019م الذي تنظمه الجمعية العالمية لطب الأعصاب، وذلك بعد نجاح مدينة دبي في استضافته، بعد منافسة قوية مــع مدينة (جوهانسبرج- جنوب أفريقيا)، استناداً لمكانة المدينة العالمية، وريادتها فــي استضافة القمم والمنتديات الدولية، ولاسيما الطبية والمتخصصة منها.

وأكد الدكتور سهيل الركن استشاري أمراض الأعصاب والمخ بمستشفى راشد، رئيس المؤتمر، على أهمية هذا الحدث العالمي الذي ستستمر فعالياته حتى الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر الجاري بهدف زيادة المعرفــة والمهارات اللازمة للعمل في مجال الصحة والرعاية للمصابين بأمراض الأعصاب، ونشر البحوث، وتعزيــز العمل التعاوني فـــي مختلف مجالات طب الأعصاب، ووضع مبادئ توجيهية أخلاقية للممارسات المهنية، وخاصة في مجالات: مرض الزهايمر، والجلطات الدماغية، والصرع، والتصلب اللويحي، والصداع، وأمــراض الأعصــاب الطرفية، ومرض الشلل الرعاش.

وأوضح الدكتور الركن أن المؤتمر الذي يشارك به 165 متحدثاً يمثلون 125 دولة، يتضمن 265 محاضرة وندوة علمية، و6 ورش عمل، و6 ندوات إقليمية، إضافة إلى مشاركة 45 شركة عالمية تستعرض آخر المستجدات والتقنيات العالمية في مجال تشخيص وعلاج أمراض الأعصاب.