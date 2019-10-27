محمد بن سعود يعزي في وفاة علي الرفاعي

المصدر: رأس الخيمة ـ وام

قدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة واجب العزاء بوفاة المغفور له علي حسين إبراهيم الرفاعي.

وأعرب سموه خلال زيارته مساء أمس خيمة العزاء المقامة بمنطقة المعمورة عن خالص تعازيه ومواساته لأنجال الفقيد سالم ومحمد وحسن وإلى ذويه.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدم العزاء إلى جانب سموه.. الشيخ ارحمة بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي بمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي وأحمد يوسف بن درويش النعيمي مدير عام مراكز السعادة في حكومة رأس الخيمة.