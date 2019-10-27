2435 زيارة تفتيش على المنشآت الصحية والصيدلانية

المصدر: دبي - البيان

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أخيراً عن إجراء فرق التفتيش 2435 زيارة توزعت بين 931 إلى المنشآت الطبية، و1268 إلى المنشآت الصيدلانية، و236 للمستودعات الطبية في النصف الأول من العام الجاري، بهدف التأكد من التزام جميع المنشآت الطبية والصيدلانية بقوانين ومعايير الوزارة، عن طريق زيادة الرقابة والمتابعة المستمرة من فرق التفتيش.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار استراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع الهادفة إلى تطبيق المعايير الوطنية، وتعزيز الدور الرقابي والإشرافي على المنشآت الصحية والصيدلانية، ودعم هذا الدور من خلال زيادة الكوادر الطبية المتخصصة العاملة كمفتشين وأصحاب الضبطية القضائية على مستوى الدولة، مع إدخال أحدث التقنيات الطبية التي تسمح لهم بتنفيذ مهماتهم بشكل سريع ومتقن ودقيق.

رقابة وشراكة

وأكدت الدكتورة حصة مبارك، مديرة إدارة التمكين والامتثال الصحي، أن زيارات المفتشين تهدف، بالدرجة الأولى، إلى تعريف المنشآت الصحية والصيدلانية في القطاع الخاص بالمعايير الفنية، وبنظم ولوائح وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن طريق مرونة فرق التفتيش في التعامل مع أصحاب المنشآت الصحية، والتواصل المستمر معهم لزيادة الالتزام بهذه القوانين، وتعزيز روح المسؤولية والرقابة الذاتية لديهم، إضافة إلى تأكيد قياس رضا أصحاب هذه المنشآت عن خدمات الوزارة لتوطيد العلاقات معهم، لكونهم شركاء استراتيجيين في التنمية المستدامة.