مؤتمر عجمان الدولي للتخطيط العمراني يستعرض المدن الذكية الثلاثاء المقبل

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تنظم دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، مؤتمر عجمان الدولي للتخطيط العمراني التاسع، ويقام في مركز الإمارات الضيافة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين وبمشاركة 30 متحدثاً، تحت شعار «نحو مدن جيو مكانية»، ويستعرض المؤتمر موضوعات نظم المعلومات المكانية والمدن الذكية والعمارة وتخطيط المدن وأهمية نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط الحضري، كما يصاحب فعاليات المؤتمر معرض تشارك فيه العديد من الشركات المختصة في نظم المعلومات الجغرافية.

وقال المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، إنه سيتم التركيز في جلسات المؤتمر مناقشة التطبيقات الجغرافية في المدن الذكية والذكاء الاصطناعي والتخطيط العمراني، وتسليط الضوء على مساهمة إمارة عجمان في المجتمعات الجغرافية المكانية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وإبراز دور نظم المعلومات المكانية في تخطيط المدن وتحسين عملية صنع القرار نحو تحقيق رؤية عجمان 2021، كما يسعى لتبادل الخبرات ونقل المعرفة وتقديم ومناقشة أفضل ممارسات نظم المعلومات الجغرافية في المدن والتنبؤ بمستقبل تقنيات نظم المعلومات الجغرافية وإيجاد الحلول التقنية المكانية.

المدن الذكية

وأشار إلى أن المؤتمر يستعرض موضوعات نظم المعلومات المكانية والمدن الذكية والتخطيط العمراني من خلال نظم المعلومات المكانية ومستقبل نظم المعلومات المكانية وأهمية الخدمات القائمة على تحديد المواقع ونظم المعلومات المكانية ونموذج معلومات البناء والاستدامة ونظم المعلومات المكانية وإدارة الكوارث من خلال نظم المعلومات المكانية والذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات المكانية ونظم المعلومات المكانية وعلوم الفضاء والتطبيقات والحلول الذكية والبيانات الضخمة المكانية والأمن الإلكتروني والبنية التحتية للبيانات المكانية والواقع الافتراضي والثلاثي الأبعاد.

وأكد أهمية المؤتمر في إيجاد المقومات الأساسية لتحقيق الخطط التنموية لسكان المدن منها التخطيط العمراني للمدينة وكيفية استغلال المعلومات الجغرافية لتحقق الراحة.