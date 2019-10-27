سلطان القاسمي يبارك المرحلة التجريبية للقطارات المعلّقة

المصدر: الشارقة - البيان

بارك صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرحلة الأولى من العمليات التطويرية والاختبارية للقطارات المعلّقة في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار التي يتم تطويرها في أكبر المختبرات ومراكز البحث العلمية التطبيقية للمواصلات الذكية على مستوى المنطقة، والتي تتخذ من أرض المجمع مركزاً لعملياتها الاختبارية.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، أمس، مقر مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، التي اطلع خلالها على سير العمل في المشروع، وتابع جانباً من العمليات التشغيلية الاختبارية لإحدى العربات.

تقنيات

واستمع سموه من مشرفي ومسؤولي المجمع لشرح لآخر التطورات والتقنيات المستخدمة في تنفيذ المشروع، والشراكات القائمة بين المجمع والشركات المطورة والمؤسسات الأكاديمية. وتابع صاحب السمو حاكم الشارقة انطلاق المرحلة التجريبية للعربة وخط السير المحدد لها والآلية المتبعة في تنفيذ الاختبارات العلمية عليها.

ويحتضن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار واحداً من أكبر المختبرات ومراكز البحث العلمية التطبيقية للمواصلات الذكية على المستوى العالمي، إذ تعمل إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في قطاع النقل الذكي، وتتخذ من المجمع مقراً لأعمالها على تطوير منظومة من الحلول الابتكارية تعبّر عن المفهوم الحديث للتنقل الحضري داخل المدن، حيث تجري عمليات البحث والتطوير والاختبار على تلك التقنيات الحديثة في الشارقة، ليتم تسويقها لاحقاً في كبرى العواصم العالمية.

وقد بدأت شركة «سكاي واي جرينتيك» SKYWAY GREENTECH، بعمليات البناء في مشروع القطارات الهوائية المعلّقة في الأرض المخصصة له بمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ليكون نموذجاً حياً للشراكة الاستراتيجية بين القطاع الاستثماري الخاص، ممثلاً بالشركة المنفذة والقطاع الأكاديمي البحثي في الجامعة الأمريكية في الشارقة، إذ تم الانتهاء من المرحلة الاختبارية الأولى من المشروع، وبدأت العربات المعلّقة بالعمل مسافة قصيرة، ويجري العمل على المرحلة التالية التي ستكون ضمن مسافات أطول، ليكون أول تطبيق عملي لهذا النوع من التنقل الحديث على مستوى المنطقة.

وأكد حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أن نجاح المجمع في استقطاب مختبرات شركة سكاي واي، التي تعتزم تطوير وسائل نقل مبتكرة، يأتي ليكمل جهود المجمع في دعم خطة القيادة لتحويل الإمارة إلى مدينة رائدة عالمياً في مجال البحث العلمي والاستدامة، إذ إن احتضان الشارقة هذا النوع من الشركات العالمية وتنفيذ مشروعات بهذا الحجم يعد دليلاً إضافياً على انضمام إمارة الشارقة إلى مصاف مراكز البحث والتكنولوجيا العالمية.

دعم

من جهته، أشاد الدكتور أناتولي يونتسكي، رئيس مجلس إدارة شركة «سكاي واي»، المصمم العام لمشروع وحدات النقل المعلّقة، بمستوى الدعم والتسهيلات التي حظيت بها «سكاي واي» لإطلاق مشروعها، مؤكداً أن اختيار الشارقة مركزاً إقليمياً لتوسعة أعمال الشركة جاء بعد دراسات جدوى مستفيضة بيّنت أن الشارقة هي الوجهة الفضلى لإقامة هذا المشروع.

حضور

حضر إطلاق المرحلة التجريبية، إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، كل من محمد عبيد الزعابي، رئيس دائرة التشريفات والضيافة، والدكتور راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وعبد الله سالم الطريفي، رئيس مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، والمهندس صلاح بن بطي المهيري، المستشار في دائرة التخطيط والمساحة، والدكتور كيفن ميتشل، مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة، ومجموعة من الخبراء وممثلي الشركات.