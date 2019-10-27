منصور المنصوري: الإمارات نموذج في تمكين الشباب

المصدر: لندن - وام

أكد منصور المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام أهمية التجربة الإماراتية الفريدة في تمكين الشباب بدعم القيادة الرشيدة التي تحرص على تفعيل طاقات الشباب الإماراتيين والانطلاق بهم إلى مجالات أوسع في عالم متقدم حيث قدمت الدولة نموذجاً يقوم على الاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة مع الحفاظ على تاريخ وتراث الدولة والثوابت الوطنية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها في «قمة عالم شاب واحد 2019» التي احتضنتها العاصمة البريطانية لندن بمشاركة وفود شبابية وممثلين عن 190 دولة ناقشوا خلالها العديد من القضايا بمختلف المجالات.

استعراض

وقدم مدير عام المجلس الوطني للإعلام بحضور منصور عبدالله خلفان بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة وأعضاء السفارة كلمة بعنوان «العصر الجديد للحوار» استعرض خلالها ملامح تطورات الثورة التكنولوجية ودورها في تغير أساليب التواصل في ظل تغير نمط الاتصال الذي لم يعد يقوم على أحادية المرسل بل مكنت التكنولوجيا الحديثة مختلف شرائح المجتمع من التفاعل المباشر مع المعلومات وإنشاء المحتوى بكل سهولة وخلال وقت قصير جداً.

وأشار إلى أن نجاح التواصل يقوم على ركائز رئيسة تتمثل في تحديد الرسالة المراد إيصالها واستخدام المنصات المناسبة وإنشاء المحتوى القوي والاستفادة من شبكة العلاقات الإعلامية، مشيراً إلى أن الوسائل الجديدة للتواصل غيرت أساليب الحوار بين البشر، حيث طغت التكنولوجيا على الجانب الإنساني والحوار المباشر بشكل كبير.

وكانت قمة عالم شاب واحد اختارت منصور المنصوري مستشاراً للقمة إلى جانب قادة ورؤساء دول والعديد من القادة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

نقاشات

وعقدت قبيل انطلاق أعمال الجلسة ورشة عمل ترأستها الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «تحالف من أجل الاستدامة العالمية» وتخللتها نقاشات مطولة حول التغير المناخي والتعليم والتكنولوجيا.

وشهدت ورشة العمل تفاعلاً كبيراً بين الطلبة والشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان التي وفرت دعماً معنوياً للطلبة المشاركين في ورشة العمل.

وأكد عدد من شباب الإمارات المشاركين في القمة أهمية هذا التجمع العالمي لشباب العالم والذي وفر لهم فرصة تبادل التجارب والخبرات والتعرف على نماذج شبابية ملهمة من مختلف أنحاء العالم.

وشاركت الوفود على مدى أربعة أيام في سلسلة من الجلسات النقاشية في القمة التي شكلت فرصة لبناء العلاقات مع الشباب من مختلف أنحاء العالم.