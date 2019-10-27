عيادة الروبوتات.. 25 إماراتياً يصلحون المشكلات التقنية

المصدر: دبي - البيان

رغم أن الروبوتات أصبحت تتمتع بمستويات عالية من الدقة والذكاء الاصطناعي، وقدرة فائقة على القيام بعدد كبير من المهام كبديل للبشر، فإنها لا تزال تحتاج العنصر البشري حال تعطلها، وما كان من الممكن وجود أكثر من 200 روبوت في مكان واحد تجمعها بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال» المقامة في دبي، من دون توفير فريق مختص لتوفير الدعم والإصلاح، وتسهيل كل العقبات أمام المتسابقين.

وتميزت البطولة بوجود «عيادة للروبوتات» تضم 25 إماراتياً يقومون بإصلاح المشكلات التقنية التي يمكن أن تواجه أكثر من 1500 متسابق يمثلون 191 دولة مشاركة، لتكون العيادة بمثابة القلب النابض للبطولة.

وتضم العيادة خبراء تقنيين يوفرون كل أنواع الدعم والفحص واستبدال قطع الغيار والتدخل السريع لإصلاح المشكلات الطارئة حتى تضمن العيادة أعلى مستويات الجودة للروبوتات، ويتم التأكد من مبدأ تكافؤ الفرص بين كل المتسابقين من دول العالم المشاركة بالفعاليات.

فريق إماراتي

وقالت حصة مصبح قائدة الفريق التقني بعيادة الروبوتات: إن العيادة لديها 4 أقسام فرعية لتوفر كل أنواع الدعم للمتسابقين، وهي: الورشة، وقسم قطع الغيار، والتفتيش، بالإضافة إلى فريق نوعي للتدخل السريع في الحالات الطارئة.

وأضافت أن العيادة قامت بإصلاح وفحص أكثر من 120 روبوتاً خلال فعاليات اليوم الأول من بطولة العالم للروبوتات والذكاء والاصطناعي، مشيرة إلى أن أغلب حالات الأعطال تتمثل في دعم للبرمجيات وإصلاح أجهزة التحكم، واستبدال البطاريات.

وأوضحت أن الوقت المستغرق في إصلاح المشكلات التقنية البسيطة للروبوت لا يتعدى أكثر من 5 دقائق، حيث يقوم الفريق المختص بإرسال الروبوت بعد إصلاحه لقسم التفتيش لتجربته والتأكد من إصلاحه بحيث لا يتكرر العطل مره أخرى خلال المنافسات، بينما يستغرق وقت إصلاح المشكلات المعقدة ما بين 10 إلى 20 دقيقة.

وأكدت قائدة الفريق التقني أن العيادة فتحت أبوابها أمام المتطوعين، وحددت بعض المعايير للانضمام لفريقها، وأهمها أن يمتلك المتطوع خبرة تقنية سابقة في إصلاح الروبوتات، لافتة إلى أن العيادة تقوم بتدريب من يريد الانضمام إليها من أعضاء الفرق المشاركة في البطولة.

الورشة

وأفادت أحلام الحمادي من قسم الورشة بعيادة الروبوتات، بأن مهمة الورشة الأساسية هي القيام بأعمال القص واللحام وفك وتركيب أجزاء الروبوت باستخدام منشار إلكتروني، وتتمثل أغلب الحالات التي تتردد على الورشة في قص أجزاء من الروبوت حتى تتناسب مع التصميم المطلوب من حيث الطول والحجم بحسب لوائح لجنة التحكيم للبطولة.

قسم التفتيش

وقال عبد العزيز الطنيجي من قسم التفتيش في العيادة، إن القسم يقوم بالتفتيش على جميع الروبوتات المشاركة والتأكد من جودتها، بالإضافة إلى فحص عدد القطع المستخدمة في بناء الروبوتات المصرح به للفريق، كما أن قسم التفتيش يقوم بإصدار رخصة مؤقتة للروبوت بعد الفحص للمشاركة في كل منافسة جديدة، لافتاً إلى أن القسم يقوم بالتفتيش على كل الفرق المشاركة للتأكد من وجود جهازين للتحكم فقط، وذلك بحسب لوائح وشروط المسابقة حتى يتوفر مبدأ تكافؤ الفرص بين المشاركين.

فريق التدخل السريع

ومن جهتها، قالت حصة الشحي، من قسم التدخل السريع في عيادة الروبوت، إن القسم يتكون من 8 تقنيين مدربين على إصلاح الحالات الطارئة في أسرع وقت من خلال أدوات إصلاح وفحص قليلة يمكن نقلها إلى موقع الفريق المشارك.

قسم قطع الغيار

وقالت فاطمة محمد، من قسم قطع الغيار في عيادة الروبوتات، إن القسم يقوم باستبدال كل قطع الغيار التقنية للروبوت، ويحتوي مخزن قسم قطع الغيار على أكثر من 150 نوعاً مختلفاً بإجمالي 50 ألف قطعة بديلة لدعم وإصلاح الروبوتات المشاركة.