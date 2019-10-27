المشاركون في «فيرست جلوبال»: تنظيم دبي للبطولة احترافي

المصدر: دبي - البيان

اختتمت منافسات اليوم الثاني من المرحلة التأهيلية لبطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال» التي تحتضنها دبي في الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر الجاري، بحلول كازاخستان في المركز الأول، وتنظيم 141 مباراة، بينما يشهد اليوم المنافسات الإقصائية النهائية بمشاركة 32 فريقاً.

وأشاد المشاركون في البطولة بمستوى التنظيم الاحترافي الذي تشهده المسابقة المقامة في دبي، واصفين إياها بالأفضل في تاريخ البطولة، معربين عن سرورهم بالتسهيلات التي وفرها المنظمون، ما عكس روحية وتوجهات عام التسامح في الإمارات.

وحضر ثاني أيام المنافسات عدد من المسؤولين والسفراء في دولة الإمارات وخبراء بمجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي من دول العالم، ووسائل إعلام محلية وإقليمية وعالمية لتغطية هذا الحدث الذي يؤكد مكانة الإمارات العالمية في مجال التكنولوجيا والابتكار، ونشر قيم التعاون البنّاء.

ريادة

ويعكس تنظيم بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال» في دبي الموقع الريادي للدولة في تنظيم واستضافة الأحداث والفعاليات العالمية ودورها المحوري في تعزيز الجهود الدولية لتوظيف التكنولوجيا المستقبلية في دعم وبناء قدرات المواهب الشابة وتحفيز أصحاب العقول اللامعة والأفكار الاستثنائية لابتكار أفضل الحلول للتحديات التي يواجهها العالم في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.

وشهدت الدورة الثالثة للبطولة ارتفاعاً في عدد الفرق المشاركة من 157 في النسخة الأولى إلى 191 فريقاً لهذا العام، وخرجت البطولة للمرة الأولى من أمريكا الشمالية، بعدما بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1989 كمسابقة داخلية ثم أصبحت دولية في نسختها الأولى عام 2017، قبل أن تستضيفها المكسيك العام الماضي، ومنها إلى دولة الإمارات.

تنافس

وتركز البطولة على نجاح الفرق المتنافسة في تطوير روبوتات قادرة على أداء مجموعة من المهام تشكل حلولاً داعمة للجهود العالمية الهادفة إلى حماية المحيطات وتنظيفها من ملايين الأطنان من النفايات ومصادر التلوث التي تؤثر على الحياة البحرية وعلى صحة الإنسان حول العالم.

وجاء اختيار الفرق المشاركة في البطولة العالمية بناءً على نتائجها في سلسلة من الفعاليات استمرت طوال العام الحالي في مختلف دول العالم، وتم خلالها توزيع مجموعة من الصناديق تضم أجزاءً وقطعاً إلكترونية لتصميم وابتكار روبوت قادر على توفير حلول ناجحة لعدد من التحديات وإنجاز مهام متنوعة تم تحديدها من خلال هيئات ومؤسسات أكاديمية عالمية متخصصة.