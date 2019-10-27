الفريق الإيطالي.. إزالة الهيدروكربونات لإنقاذ المحيطات

المصدر: دبي - البيان

يخوض أعضاء الفريق الإيطالي، المشارك في بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال» بدبي، المنافسات بحماسة وإيجابية، لإيمانهم بقدرة الروبوتات على إيجاد حلول مبتكرة لإنقاذ البحار والمحيطات من النفايات والملوثات التي تؤثر في الحياة البحرية وسكان العالم.

ويركز روبوت الفريق الإيطالي على تنظيف المحيطات من خلال إزالة الهيدروكربونات، وهي العناصر الرئيسة المكوّنة للبترول والغاز الطبيعي، ويتطلب التحدي أن تستخدم الفرق المشاركة النماذج الأولية من الروبوتات، لجمع وتوصيل الملوثات إلى حاوية معالجة تحتوي على ثلاثة مستويات، هي: الاسترجاع، وإعادة التدوير، وإعادة الاستخدام.

ونظراً إلى أن الفريق الإيطالي فضّل عدم ربط مشروعه بمسار محدد وإتاحة الفرصة لأن تأخذ الفكرة شكلها مع مرور الوقت، بنى الطلاب الإيطاليون روبوتاً يجمع الملوثات الصغيرة ويضعها في مستوى إعادة الاستخدام، وفي الوقت ذاته يدفع الملوثات الكبيرة إلى مستوى الاسترجاع.

وأعرب أعضاء الفريق الإيطالي، الذي يضم كلاً من: جورجيو بيرنارديني، ولوكا دي بونتي، وألبيرتو كونتي، وجورجيا بويتانو، وماتليد أفانزينز، عن سعادتهم بالمشاركة في البطولة المقامة على أرض الإمارات، وأشادوا بمستوى التنظيم وجهود المنظمين في إخراج هذا الحدث العالمي في أفضل صورة.

وأشار أعضاء الفريق إلى أن الروبوتات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تمثل عنواناً رئيساً لمستقبل الرفاه الإنساني .