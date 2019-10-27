يوسف العتيبة: المشاركون يصنعون مستقبلاً أفضل

المصدر: دبي - البيان

قال يوسف العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، إن الشباب المشاركين في بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال» في دبي يسهمون في صنع مستقبل أفضل من خلال التفكير الابتكاري المبدع، إذ يسعى كثيرون منهم للتوصل إلى حلول مبتكرة للتحديات الملحة التي تواجه العالم، من بينها التغير المناخي.

وأضاف أن هذه الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإحدى المنظمات الأمريكية الرائدة تهدف إلى تمكين الجيل القادم لاستشراف المستقبل وتشجيع الابتكارات، والدفع نحو آفاق أرحب من التقدم التقني.

وتمنّى التوفيق لكل المشاركين الذين تجاوز عددهم 1500 طالب وطالبة من مختلف تخصصات البرمجة وعلوم الكمبيوتر والتصميم، داعياً إياهم إلى الاستمتاع بهذه التجربة العالمية الفريدة التي يلتقون فيها مع أقرانهم من العقول المبتكرة من مختلف دول العالم.