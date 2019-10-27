الفريق الفلسطيني لـ«البيان»: نشارك للفوز

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

تألق الفريق الفلسطيني المشارك في بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال» 2019، وأخذ الزائرين في رحلة مشوقة وجميلة يتنقل بهم من الذكاء الاصطناعي المعاصر إلى لون تراثي يتمثل في المأكولات الشعبية الجميلة التي تسكن في وجداننا وذاكرتنا، للتعريف بتاريخ فلسطين وتراثها.

وأعرب الفريق المشارك لـ«البيان» عن أمله بالفوز، مؤكداً أنه يرغب من خلال مشاركته في تعريف العالم بالتراث الفلسطيني، من خلال تقديم بعض ملامح تراثه الشعبي، عبر تقديم تشكيلة من المطبخ الفلسطيني، أبرزها الزيتون الأخضر والزعتر.

وأعرب خليل دار عمارة، مشرف الفريق الفلسطيني المكوّن من 4 طلاب وطالبة، عن أمله بالفوز وإثبات أن دولة فلسطين قادرة على حصد الجوائز العالمية، برغم آلامها ومعاناتها، والتعريف بالثقافة الفلسطينية التي تشكّل جزءاً لا يتجزأ من هوية الشعب الفلسطيني على مر العصور والتاريخ، إذ كانت فلسطين دوماً، وستبقى بالتأكيد، في وجدان وقلوب المثقفين والفنانين والمبدعين من أبناء العرب.

وأشار إلى أن الفريق حرص على تقديم المأكولات التراثية، نظراً إلى أن التراث الشعبي الفلسطيني يمثل إحدى أهم ركائز الهوية الفلسطينية، لما يحمله من خصائص ويشتمل عليه من عناصر ورموز وقيم توارثها الإنسان الفلسطيني جيلاً بعد جيل، بما فيها الأزياء التراثية والأكلات الشعبية والآلات الموسيقية والألعاب الشعبية .