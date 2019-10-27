«شاكتي» روبوت هندي صمم لمواجهة تلوث المحيطات

المصدر: دبي-البيان

يستعد فريق «جيرد أب جيرلز» الهندي، لاستكمال منافسات بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال» في دبي، من خلال تجارب على الروبوت «شاكتي» – (ويعني «القوة» باللغة السنسكريتية)- لمواجهة تحدي تلوث المحيطات.

واللافت في الفريق الهندي، تشكيلته المكونة من الفتيات فقط، تتراوح أعمارهن بين 15 و17 عاماً، في أول مسابقة خارجية يشاركن فيها على الإطلاق، وبدافع من شعارهن «فتيات يبرمجن المستقبل»، لم يكتفِ فريق «جيرد أب جيرلز» بتطوير قدراتهن الروبوتية فحسب، بل بتنفيذ برامج توعية متعددة في الهند. وأشارت راديكا سيخساريا ذات الستة عشر ربيعاً، وهي عضو في الفريق، إلى إن الروبوت الخاص بالفريق «شاكتي»، يختلف عن الروبوتات الأخرى، لأنه يتميز بآلية جمع وتسليم شاملة، يمكنها جمع الملوثات الكبيرة والصغيرة، ووضعها في أماكن مخصصة، بما يوفر الوقت والجهد.

وقالت لافانيا ذات الخمسة عشر عاماً: «يتميز الروبوت شاكتي بموثوقية وثبات ».

وقد قامت عضوات الفريق الهندي، بتأسيس فريق «فيرست ليجو ليج»، الذي يعمل مع فتيات من المناطق الداخلية في وسط الهند، وجمعن التبرعات لتقديم مجموعة أدوات لتلك الفتيات، في إطار المبادرة التي تنفذها «فيرست»، وهي مؤسسة خيرية غير ربحية، تعمل مع الطلاب الصغار، وتدربهم من خلال الهندسة الواقعية لبناء روبوتات قائمة على قطع «الليغو»، لإنجاز مهام محددة، وتشرف على تنظيم ورش عمل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للأطفال في دارافي، إلى جانب المشاركة في العديد من البرامج التعليمية مع مجتمع «فيرست جلوبال» .

وقالت مينال ماجومدير مشرفة الفريق العاملة في القطاع المصرفي: «هذا الفريق الوحيد الذي لا يمتلك خلفية في مجال الروبوتات، لكنه استطاع أن يقنع لجنة التحكيم في الهند ».