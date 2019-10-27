«الحالمات الأفغانيات» ينافسن على لقب البطولة

المصدر: دبي- البيان

متشحات بعلم أفغانستان، تدفعهن العزيمة لتمثيل بلدهن، يحلمن بالفوز في اللقب العالمي لبطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال» التي تستضيفها دبي في دورتها الثالثة التي تنظم للمرة الأولى خارج الأمريكيتين، بمشاركة أكثر من 1500 طالب وطالبة من 191 دولة، لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات البيئة وخاصة المحيطات.

وضمت منصة الفريق الأفغاني في فيستيفال أرينا بدبي 5 فتيات، قدمن للمشاركة في «فيرست جلوبال»، البطولة التي ألهمت ملايين الفتيات حول العالم من المهتمات بالبرمجة وتصميم الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

روبوت خماسي

وطوّر فريق «الحالمات الأفغانيات» روبوتاً يطبّق خمس عمليات لجمع الملوثات بأحجامها المختلفة من مياه المحيطات باستخدام تقنية التوجيه، ومن ثم نقلها بواسطة رافعة لوضعها في بارجة متخصصة لتدوير تلك النفايات.

الفريق نفسه شارك في الدورة الأولى من البطولة التي أقيمت في الولايات المتحدة كما استقبل الفريق قادة دوليون ومن بينهم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وهن يحظين بدعم من مغني الراب والناشط العالمي ويل آي آم، وقد شاركن في العديد من منافسات الروبوتات حول العالم.

وعاد الحلم من جديد ليحلّق بالفريق؛ المكوّن بكامله من الفتيات، من بلادهن أفغانستان إلى دولة الإمارات لينافسن أقرانهن من المهتمين بالتكنولوجيا الحديثة على توظيف علم الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لابتكار حلول عملية تنقذ البيئة البحرية وتتصدى لمشكلات التلوث والاحتباس الحراري وتراكم النفايات في محيطات العالم.

تحدٍّ ونجاح

وتجمع عضوات الفريق من الفتيات على أنهن واجهن منذ البداية صعوبات في تقبّل المجتمع قدراتهن كطالبات في توظيف مهارات البرمجة والتصميم وحل المسائل الرياضية لابتكار حلول برمجية مفيدة، ويؤكدن أن تأهلهن لم يكن سهلاً، إذ تفوقن على مستوى جمهورية أفغانستان، وتميّزن بين آلاف الطلاب والطالبات في تحديات شاركت فيها مدارس من مختلف أنحاء الدولة.

وتؤكد الفتيات أنهن يخضن غمار رحلة نجاح ملهمة للفتيات في جميع أنحاء العالم وخصوصاً في أفغانستان، ويتطلعن إلى تحقيق طموحات قريناتهن وتمكينهن بشكل أكبر بالتعليم والتحصيل المعرفي الذي يركز على العلوم والرياضيات والتكنولوجيا للمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية لبلادهن.

الأكثر تأثيراً

وقد اختيرت رويا محبوب المشرفة على فريق «الحالمات الأفغانيات» في قائمة مجلة «تايم» العالمية للشخصيات المئة الأكثر تأثيراً عام 2013، لدورها في تصميم شبكة إنترنت مجانية للصفوف المدرسية في أفغانستان، من أجل تعزيز منظومة التعليم وتطويرها في مختلف أنحاء البلد الذي شهد عقوداً من النزاع وعدم الاستقرار.

وتقول محبوب: «إن تعليم الفتيات في أفغانستان آخذ في التطور بشكل تدريجي، بعد أن كان يعد ترفاً للنساء في بلادها وإن تخصصات العلوم والرياضيات والهندسة كانت دائماً بعيدة عن متناول بنات الأجيال التي سبقتها».

وتؤكد رويا أن التنظيم المتميز للبطولة في دولة الإمارات وحسن الضيافة والدعم الكبير الذي لقيه فريقها من منظمي هذا الحدث العالمي بدبي، شكل دعماً إضافياً لها ولزميلاتها، معربة عن شكرها لدولة الإمارات ودبي على الاهتمام الكبير بصناعة مستقبل العالم.