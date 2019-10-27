بلدية دبي تحجز 2987 مركبة مهجورة 2019

المصدر: دبي - وائل نعيم

كشف المهندس عبد المجيد سيفائي، مدير إدارة النفايات في بلدية دبي، لــ«البيان»، أن عدد المركبات المهجورة التي تم سحبها منذ بداية العام حتى الوقت الحالي بلغ 2987 مركبة، لافتاً إلى أنه يتم رصد المركبات المهجورة عن طريق فريق ميداني من إدارة النفايات مختص بمتابعة المركبات المهملة في الإمارة، ويتم تحرير إشعار إزالة على المركبات المهملة محدد بمدة زمنية معينة، وفي حال لم يتم تغيير حالة المركبة وتغيير موقعها تتم إزالتها ونقلها إلى ساحة الخردة بناء على الأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003 واللائحة التنفيذية.

وقال: «يتم تحرير إشعار إزالة على المركبات المهملة محدد بمدة زمنية معينة بناء على حالة المركبة وموقعها، ويتم حجزها بعد إتمامها للمدة في حال عدم قيام مالك المركبة بتغيير حالة المركبة وتغيير موقعها»، مشيراً إلى أن هناك أسباباً لترك المركبات عند الجمهور، منها: وجود أكثر من مركبة لدى الشخص، وتعطل المركبة وعدم صيانتها وتركها في الساحات والطرقات، كذلك سفر الأفراد ومغادرة الدولة.

لجنة

وفيما يخص مصير المركبة المهجورة، قال عبد المجيد سيفائي: «بعد نقل المركبات المهملة إلى ساحة الخردة، تكون من مسؤولية لجنة التصرف بالمركبات التي تشرف على المركبات المحجوزة، ويتم تحويلها إلى المزاد بعد 3 أشهر من حجزها»،