تدابير أمنية للحد من السلوكيات السلبية في المناطق البرية بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

قامت القيادة العامة لشرطة الشارقة باتخاذ العديد من التدابير والإجراءات الأمنية للحد من السلوكيات السلبية في المناطق البرية، والممارسات الخاطئة التي تصدر من قبل بعض الشباب مستخدمي الدراجات النارية والسيارات ذات الدفع الرباعي في منطقتي (البداير والفاية)، والتي تؤدي إلى وقوع العديد من الحوادث، بالإضافة إلى مضايقة وإزعاج الأسر والعائلات من مرتادي تلك المناطق، وذلك في إطار جهودها الرامية لتعزيز الأمن والأمان في المناطق البرية بإمارة الشارقة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الأرواح.

وأشار العميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، إلى أنه تم وضع غرفة عمليات متحركة وتكثيف الحضور الشرطي، لتعزيز الوجود الأمني في تلك المناطق، داعياً أفراد المجتمع إلى الالتزام بإجراءات واشتراطات السلامة.