ولي عهد رأس الخيمة يحضر مأدبة غداء أقامها سالم بن عايش

المصدر: شوكة - وام

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أمس، مأدبة الغداء التي أقامها الشاعر سالم بن عايش، في منزله بمنطقة شوكة جنوبي إمارة رأس الخيمة، تكريماً لسموه.

حضر المأدبة إلى جانب سموه.. الشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، والشيخ ارحمة بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، والشيخ محمد بن جمال بن صقر القاسمي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وأعيان وأهالي المنطقة والمناطق المجاورة لها والمدعوين.

وأعرب الشاعر سالم بن عايش، عن سعادته بزيارة سمو ولي عهد رأس الخيمة، وتشريفه له، والتي تعبر عن نهج أصيل ومتوارث في التواصل بين القيادة مع أبناء القبائل.