مناقشة تطوير المؤشر الوطني لخفض وفيات أمراض السرطان

المصدر: دبي - البيان

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مؤخراً جلسات المختبر الثاني لتطوير المؤشر الوطني المتعلق بخفض وفيات أمراض السرطان في الدولة وفق أهداف الأجندة الوطنية 2021، حيث تم استعراض أحدث مؤشرات الأداء وتطور مراحل المبادرات والنتائج التي تم التوصل إليها، بالإضافة لعرض المخرجات والإطار الزمني للتنفيذ والخطط المستقبلية.

حضر جلسات المختبر الدكتورة منى الكواري مدير إدارة الرعاية التخصصية، بوجود ممثلين عن وزارة شؤون الرئاسة، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ودائرة الصحة أبوظبي وهيئة الصحة بدبي وهيئة الشارقة الصحية، وممثلين عن القطاع الطبي الخاص، والخبير العالمي البروفيسور رولف ستاهيل، وأطباء متخصصين بعلاج السرطان.

وأشار الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات رئيس الفريق التنفيذي للمؤشرات الوطنية المتعلقة بأمراض السرطان والقلب والشرايين، إلى أهمية انعقاد جلسات مختبر تطوير مؤشر السرطان بحضور الجهات المعنية وتضافر جهودها لبناء آلية عمل موحدة، والخروج بحلول فاعلة تسهم بتخفيض وفيات أمراض السرطان في الدولة، وفق مؤشرات الأداء للأجندة الوطنية 2021.