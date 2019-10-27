مناقشة التعاون بين «أمريكية رأس الخيمة» وجامعة تكساس

المصدر: رأس الخيمة - البيان

استضافت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة وفداً من جامعة تكساس في أرلينغتون، في إطار زيارة لمناقشة آفاق التعاون المستقبلي بين الجامعتين.

ويضمّ وفد جامعة تكساس في أرلينغتون كلّاً من البروفيسور برانيش بي. أسواث، نائب كبير المسؤولين الأكاديميين؛ والدكتور كورتيس أندريسن، نائب كبير المسؤولين الأكاديميين للشؤون الدولية؛ والدكتور بهرام خليلي، أستاذ علوم وهندسة الحاسوب.

وقد بدأ التعاون المبدئي بين جامعة تكساس في أرلينغتون والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة عام 2013 مع توقيع اتفاقية لتبادل الطلاب وتسهيل احتساب المقررات الدراسية المنقولة في بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية والميكانيكية، المعروفة ببرنامج «إيه بي دي» أو الشهادة المزدوجة.

وأسهم برنامج الدرجات في تمكين الطلبة الذين التحقوا بأي من المؤسستين من الحصول على شهادة بكالوريوس إضافية من الجامعة الأخرى. وزار فريق جامعة تكساس في أرلينغتون مجدداً الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة في مايو 2019 لتمديد وتعزيز التعاون بين الجامعتين.