«كهرباء الشارقة» تبحث مع وفد هولندي مزايا الطاقة الهيدروجينية

المصدر: الشارقة - البيان

أكد الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة تنفّذ خطة شاملة لتخفيض نسبة الانبعاثات الكربونية في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه كجزء من استراتيجيتها البيئية، والقيام بدور حيوي في توفير بيئة نقية، إذ يعتبر التلوث البيئي وانبعاثات الكربون من أكبر التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، بسبب معدلات النمو الاقتصادي غير المسبوقة، مشيراً إلى أن الاعتماد على الطاقة المتجددة، ومنها استخدام الطاقة الهيدروجينية في تلبية الطلب المتزايد، يعد من بين المعايير الأساسية التي ستدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة من دون إلحاق الضرر بالبيئة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة لوفد هولندي من شركة بروتون فينشرز المتخصصة في الطاقة المتجددة برئاسة بوب ويهيزن مدير الأعمال بالشركة، وأحمد الرشيدي، مدير التطوير، لبحث سبل التعاون للاستفادة من الإمكانيات والمزايا التي تتيحها طاقة الهيدروجين، في إطار البحث عن خيارات لتوفير مصادر الطاقة المتجددة وتقليل معدلات التلوث البيئي.

وأكد الليم أن طاقة الهيدروجين يمكن أن تشكّل أحد روافد تحقيق التنمية المستدامة، إذ من الممكن أن يتم إنتاجها من المصادر المتوافرة.