إجراءات للتأكد من عدم تداول «بودرة» للأطفال

المصدر: دبي - وائل نعيم

أكدت بلدية دبي لـ«البيان» أنه تم اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من عدم تداول تشغيلة شركة بودرة الأطفال «جونسون أند جونسون» التي تم سحب عدد من عبواتها من الأسواق الأمريكية برقم تشغيلة محدد، نظراً إلى اكتشاف وجود أثار شوائب لمادة «الاسبستوس» في إحدى العبوات التي تم بيعها عبر الإنترنت.

وأوضحت البلدية أن الإجراءات المتخذة للتأكد من عدم تداول التشغيلة المذكورة في أسواق الإمارة تمت عن طريق التواصل مع الشركة المعنية في الدولة ومسح أسواق الإمارة، إذ سُحبت عينات من تشغيلات أخرى للمنتج، وأُرسلت إلى الفحص المخبري، للتأكد من مطابقتها لمواصفات واشتراطات الصحة السلامة، وخلوها من المواد المحظورة والضارة.

وشددت بلدية دبي، متمثلةً في إدارة الصحة والسلامة، على حرصها الدائم على متابعة أحدث المستجدات والتعاميم والإشعارات، سواء المحلية منها أو العالمية المتعلقة بسلامة المنتجات الاستهلاكية.

رقابة صارمة

وذكرت بلدية دبي أن المنتجات الاستهلاكية المستوردة والمتداولة في السوق المحلي أو المصنعة محلياً تخضع للرقابة الصارمة للتحقق من مطابقتها لمواصفات واشتراطات الصحة والسلامة، وفق أفضل الممارسات العالمية والمحلية، ويتم إجراء الفحوص المخبرية اللازمة للتحقق من سلامتها وخلوّها من المواد الضارة، وجارٍ التنسيق مع الجهات الصحية والجهات ذات العلاقة في الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.