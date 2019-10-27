شرطة أبوظبي تناقش معالجة المشاكل الأسرية

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع محاضرات توعية «مشكلات أسرية وتأثيرها أمنياً» لطلاب من المدرسة الفلبينية العالمية، وعدد من العمال بمجمع ألفا، واستفاد من التوعية (80) طالباً، و150 عاملاً.

وتعد التوعية ضمن حملة «أسرة متماسكة من أجل مجتمع أكثر أمناً»، التي أطلقتها شرطة أبوظبي بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية.

وقال الرائد مقبل العامري رئيس قسم شؤون الشرطة المجتمعية: إن المحاضرات ركزت على تعزيز الوعي بحقوق الأبناء ومبادئ التربية السليمة، ودور الأسرة في حمايتهم ووقايتهم، وحثهم على إبلاغ والديهم في حال تعرضهم للمخاطر.

وأوضح أهمية دور الأسرة في غرس القيم التربية السليمة المؤثرة على الأبناء وتنشئتهم، وتوعيتهم وإرشادهم للسلوكيات الإيجابية، بما يعزز الأمن الاجتماعي.