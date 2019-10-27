«قضاء أبوظبي» تعزز نشر الثقافة القانونية لـ250 ألف عامل

المصدر: أبوظبي - البيان

تواصل دائرة القضاء في أبوظبي تنفيذ حملتها التوعوية التي تستهدف 250 ألف عامل على مستوى إمارة أبوظبي خلال عام 2019، إذ زارت لجنة التوعية العمالية قرية الفوران العقارية التي تستوعب نحو 23 ألف عامل.

وتأتي حملة التوعية، التي انطلقت مع بداية عام التسامح 2019، في إطار برنامج لجنة التوعية العمالية بدائرة القضاء، الهادف إلى تعزيز نشر الثقافة القانونية لدى العمال، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وفق القانون في دولة الإمارات، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتحقيق الأولوية الاستراتيجية المتمثلة بالإسهام في الحفاظ على الأمن عبر المشاركة المستدامة مع مكونات المجتمع.

وتستهدف الحملة التوعوية نشر الثقافة القانونية بين العمال، وتسليط الضوء على حقوقهم والتزاماتهم، باعتبارهم شركاء محوريين في عملية البناء والتنمية على أرض دولة الإمارات.

وتضمنت فعاليات الحملة، وسط حضور كبير من العمال في القرية العمالية، تقديم المحاضرات بثلاث لغات، هي: الإنجليزية، والأوردو، والبنغالية، للتعريف بأبرز المواد القانونية التي تكفل حقوق العمالة في دولة الإمارات.