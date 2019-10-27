اختتام ورشة إدارة المشاريع لأسر نزلاء «إصلاحية الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

اختتمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» بالتعاون مع المؤسسة العقابية والإصلاحية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، ورشة عمل تدريبية حول إدارة المشاريع، قدمها الدكتور محمود الوكيل الخبير في مجال إدارة المشاريع.

وعقدت الورشة على مدى يومين في فندق شيراتون الشارقة، وبمشاركة 27 من أسر نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية، حيث تواظب «رُوّاد» على تنظيم هذه الورشة بشكل سنوي منذ أربعة أعوام، وبالتعاون مع شرطة الشارقة، وتعتبر إضافة متميزة للدور المجتمعي للمؤسسة وتسهم في تشجيع مختلف الشرائح على دخول مجال الأعمال.

وأوضح حمد المحمود، مدير مؤسسة «رُوّاد»، أن الورشة تندرج ضمن برامجها التدريبية الموجهة إلى أفراد المجتمع، وهي تمثل مبادرة نوعية تمت دراستها وإطلاقها بهدف تجاوز تحديات إعادة تأهيل الأسر في ظل ظروف وجود الأزواج كنزلاء لدى المؤسسات العقابية، على غرار ما تقوم به هذه المؤسسات من تأهيل وتمكين للزوج وإعادته للمجتمع كشخصية فاعلة ومنتجة، تعمل مع الأسرة على تحقيق الإنجاز والنجاح.

وقال العقيد عبد الله إبراهيم، نائب مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية: «إن برنامج «سند» يأتي في إطار حرص شرطة الشارقة على نشر ثقافة رعاية، واحتواء أسر نزلاء المؤسسة».