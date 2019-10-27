«إقامة دبي» تناقش السعادة وجودة الحياة في بيئة العمل

المصدر: دبي - البيان

نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي ورشة بعنوان «السعادة وجودة الحياة في بيئة العمل»، استهدفت أكثر من 50 موظفاً وموظفة من مختلف المستويات الوظيفية في كل الإدارات.

وتأتي الورشة التي أدارها عمار المعيني الرئيس التنفيذي للسعادة وجودة الحياة، ورئيس تنفيذي للابتكار في هيئة الأوراق المالية، في إطار جهود إقامة دبي على ترسيخ مفاهيم مبادئ علم السعادة وجودة الحياة، بالإضافة إلى شرح إطار العمل الحكومي للسعادة وجودة الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف الارتقاء بمنظومة العمل وتحقيق رؤية الإمارات في أن تكون أسعد شعوب العالم.

واستعرضت الورشة أربعة محاور أساسية من أهداف برنامج الدليل الإرشادي للسعادة وجودة الحياة من برنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، حيث يرتكز المحور الأول على ترسيخ الغاية في العمل من خلال أن تكون للمؤسسة رؤية واضحة هادفة.

فيما يرتكز المحور الثاني على تعزيز الصحة النفسية الجيدة للأفراد وتحفيزهم على الاهتمام بصحتهم الجسدية والنفسية، لضمان بيئة عمل إيجابية. ويركز المحور الثالث على توطيد العلاقات في بيئة العمل وتشجيعها أفراد المؤسسة على التواصل والعمل بروح الفريق الواحد. أما المحور الأخير فيرتكز على تحقيق الإمكانات وتقدير الإنجازات.