محاكم دبي تنفذ بنجاح خطة إخلاء وهمي في المبنى الرئيسي

المصدر: دبي - البيان

قامت محاكم دبي بتنفيذ خطة «الإخلاء الوهمي» لموظفيها ومتعامليها في المبنى الرئيسي، وذلك بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني وشرطة دبي ومركز الإسعاف الموحد، ويأتي هذا في إطار حرص الدائرة على تهيئة موظفيها ومتعامليها على كيفية التعامل مع الحالات الطارئة.

وأشارت مريم السويدي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، أن التجربة تستهدف التأكد من حسن تعامل موظفي الدائرة مع أي طارئ وفق أنظمة الأمن والصحة والسلامة المهنية، إذ شهدت تجاوباً كبيراً من الموظفين والمتعاملين. وأن الفرق ساهمت في فرض طوق أمني على مبنى الدائرة ليتم التحكم بجميع المداخل لضمان عدم دخول أي موظف أو مراجع إلا بعد أخذ الإشارة من قبل قائد العملية في الدفاع المدني والدائرة.